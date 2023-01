Escola de Hotelaria de Lamego acolhe formação sobre serviço de vinhos

A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, em Lamego, está a acolher uma nova ação de formação, dedicada ao Serviço de Vinhos, no âmbito do programa “Formação mais próxima”.

Desenvolvido pelas Escolas do Turismo de Portugal, em parceria com as autarquias, este programa destina-se a empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais e técnicos de turismo dos municípios, com vista ao “desenvolvimento de competências e qualificações dos recursos humanos do setor do turismo”.

No entender da vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego, distrito de Viseu, Catarina Ribeiro, esta ação “vai ao encontro das necessidades locais e que tem em conta a diversidade das empresas do setor”.

“É urgente qualificarmos as pessoas que ingressam na atividade turística para valorizarmos este território e melhorarmos a experiência dos nossos visitantes”, considerou.