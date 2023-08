Escavações arqueológicas na Lapa da Meruje e no Tapado das Casas durante quatro semanas

Trabalhos arqueológicos na anta da Lapa da Meruje e no sítio do Tapado das Casas, no concelho de Vouzela, vão arrancar na segunda-feira e durar quatro semanas, anunciou hoje a autarquia.

Na Lapa da Meruje “serão realizados trabalhos de recuperação e estabilização dos esteios do corredor do monumento” e no Tapado das Casas “procurar-se-á determinar a funcionalidade e cronologia das estruturas construídas aí existentes”.

Segundo a autarquia, outro sítio que irá beneficiar de trabalhos arqueológicos nesta fase é a necrópole do Marco da Mata, Crasto de Campia, onde se pretende alargar a escavação realizada em 2021.

Os trabalhos na Lapa da Meruje e no Marco da Mata e os trabalhos no Tapado das Casas serão coordenados, respetivamente, por António Faustino Carvalho, da Universidade do Algarve, e Catarina Tente, da Universidade Nova de Lisboa, e contarão com a participação de estudantes de arqueologia de diversas universidades portuguesas.