Escape Livre homenageia 38 pilotos na Gala SPAL

A 22ª Gala SPAL – A nossa seleção de pilotos regressa ao palco do Grande Auditório do Teatro Municipal da Guarda, no dia 8 de fevereiro, com a habitual homenagem e um espetáculo de música antiga. Nesta edição, são chamados ao palco 38 pilotos para receber o troféu SPAL. O espetáculo, aberto ao público em geral, tem início às 21h30.

Na edição de 2020 a Gala SPAL irá homenagear 38 pilotos do distrito da Guarda, representantes de 12 modalidades diferentes do desporto motorizado que participaram, no ano transato, nas provas oficiais regionais, nacionais e internacionais. Entre eles, o público votará no mais representativo ou no seu preferido, sendo que o eleito receberá o Troféu La Vie Piloto do Ano. A noite de homenagens contempla também a entrega dos habituais Troféu Prestígio João Lopes e o Troféu Manuel Gião a entidades ou organismos de referência nas atividades do Clube e na promoção ou desenvolvimento da região da Guarda, havendo ainda lugar à entrega de menções honrosas ou nomeação de sócios honorários.

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, já confirmou a sua presença na A 22ª Gala SPAL – A nossa seleção de pilotos, onde estarão também diversas entidades, representantes de organismos públicos e privados a nível regional e nacional.

O evento contempla também uma surpresa para o público presente: o sorteio de um relógio da reputada Roamer, marca de relógios suíços manufaturados de alta qualidade.

O palco do Grande Auditório é ocupado, na primeira parte da noite, pelo Quarteto Santa Cruz de Coimbra, com um espetáculo musical. Os bilhetes para esta noite de Gala e espetáculo estão disponíveis na bilheteira no TMG.