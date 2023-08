Equipamento de diversão da Feira de São Mateus vai ser enviado ao fabricante nos Países Baixos

O presidente da Viseu Marca disse à agência Lusa que o equipamento de diversão que sofreu uma avaria na quinta-feira vai ser desmontado na próxima madrugada para seguir para a fábrica, nos Países Baixos.

O presidente da Viseu Marca, entidade organizadora da Feria de São Mateus, referiu que esta medida foi adotada na sequência de uma reunião com o operador do equipamento.

Pedro Alves adiantou à agência Lusa que o operador o informou que “já tinha contactado a empresa fabricante do aparelho, que é holandesa [neerlandesa] e que a melhor forma de poder reparar o equipamento era enviá-lo para a Holanda [Países Baixos]”.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que esteve no local, suspendeu a atividade do equipamento até que seja feita a sua reparação, disse Pedro Alves, sublinhando “só voltará a funcionar após reparação e reinspeção para obter nova certificação”.

Tendo em conta o vazio que o equipamento deixa no recinto da Feira da São Mateus, a Viseu Marca questionou o operador se “tinha outro equipamento que lá quisesse colocar para não perder oportunidade de fazer o seu negócio”.

“Ele vai avisar-nos se tem ou não e, se não for ele, vamos ver junto de outros [operadores] se têm ou não algum equipamento para lá colocar” e “o espaço não ficar vazio”, admitiu este responsável.

Pedro Alves acrescentou ainda que “este equipamento é como um automóvel, tem inspeção obrigatória, mas nada impede que possa avariar entre uma inspeção e outra, infelizmente foi isso que aconteceu, felizmente tudo correu bem”.

Esta quinta-feira, na noite de inauguração da 631.ª edição da Feira de São Mateus, que decorre em Viseu até 21 de setembro, o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões recebeu um alerta pelas 21:15 de uma avaria de um equipamento de diversão”.

Foram deslocados Bombeiros Sapadores de Viseu, com duas viaturas, uma de incêndio e a autoescada e ainda elementos da Polícia Municipal e da PSP de Viseu que se juntaram aos agentes de proteção civil e médicos que já se encontravam no recinto, por fazerem parte do plano de ação de segurança do evento.

A avaria obrigou ao resgate de sete cidadãos, entre os 11 e os 42 anos, que ficaram presos a cerca de 30 metros de altura, quatro num dos braços do equipamento e três nas cadeiras do lado oposto.

Uma operação “complexa” “terminou com sucesso” pelas 00:20, sem que houvesse necessidade de qualquer assistência médica aos cidadãos envolvidos.