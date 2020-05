“Equipa técnica liderada por Rogério Sousa avança para a quinta época consecutiva ”

O Lusitano Futebol Clube informa que chegou acordo com os técnicos Rogério Sousa, Gustavo Guerreiro (Treinador Adjunto), João Sacramento (Treinador GR) e Orlando Pinto (Scouting) para dirigirem, por mais uma época, a equipa sénior do clube no Campeonato de Portugal.

Rogério Sousa e os seus adjuntos entraram no clube na época 2016/2017 onde têm permanecido, alcançando, em quatro épocas consecutivas, duas presenças em fases de subida à II Liga e duas manutenções no Campeonato de Portugal. Aposta constante e real em atletas da formação do Lusitano é outro dos principais motivos para a sua continuidade. O Lusitano começa agora a preparar a nova época no Campeonato de Portugal, e brevemente haverá mais novidades no que respeita ao processo de renovações e contratações de atletas.

A Comissão Administrativa do Lusitano agradece a continuidade dos seus técnicos e ainda o profissionalismo demonstrado desde o primeiro instante, aproveitando para desejar que seja uma época recheada de mais e maiores sucessos desportivos.