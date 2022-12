Época natalícia com atividades para famílias e solidárias em Oliveira de Frades

O município de Oliveira de Frades inicia no domingo, com a chegada do Pai Natal ao parque urbano, uma série de atividades “com muitas surpresas para que as crianças e as famílias vivam o espírito natalício com alegria e diversão”.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Oliveira de Frades destacou o domingo por ser “dedicado aos mais pequenos com muitas atrações e atividades com, por exemplo, a casa do Pai Natal e os seus duendes, animação de rua, insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões, karts, pipocas, algodão doce”.

Nesse mesmo dia, a Câmara apresenta a iniciativa “Ponte Solidária”, uma ação que visa apoiar o povo ucraniano e que resulta de uma parceria entre o município, a empresa Águas do Caramulo e a Cruz Vermelha Portuguesa.

Também no domingo, é inaugurada a iluminação de Natal, “preparada exclusivamente com o empenho e a dedicação dos colaboradores do município”, que iluminará “as principais artérias comerciais da vila, edifícios, igrejas, entre outros espaços públicos”.

Ao longo do mês de dezembro, “a programação será muito dinâmica com concertos de música, espetáculos de dança e de magia, contos natalícios, foguetão de Natal, mercadinho de Natal, atividades desportivas e animação de rua”.

