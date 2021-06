ÉPOCA BALNEAR DA PRAIA FLUVIAL DO TRABULO ABRE DIA 15 DE JUNHO

Escondida entre as serras de Ferreira de Aves e de Romãs, Decermilo e Vila Longa

encontramos a magnífica Praia do Trabulo. Localizada num local aprazível num dos recantos

mais bem guardados da natureza, com um espelho de água encantador, podemos também

encontrar um parque de merendas, campo de jogos em areia, piscina e parque infantil,

balneários, zona relvada e snack-bar.

Este ano, com o cumprimento das medidas impostas pela Direção-Geral de Saúde,

devido à pandemia da Covid-19, a capacidade potencial de ocupação (n.º de utentes) da Praia

Fluvial do Trabulo em contexto COVID-19 é de 680 pessoas. A época balnear inicia a 15 de

junho e prolongar-se-á até ao dia 31 de agosto de 2021, com vigilância todos os dias das

12h00 às 19h00. Apelamos a todos os veraneantes que se desloquem à Praia do Trabulo que

cumpram todas as medidas de proteção de modo a reduzir ao máximo o risco de contágio da

Covid-19.