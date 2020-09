Enzo Martínez chega ao Tondela por empréstimo do Atlético Peñarol

O defesa central Enzo Martínez é o novo reforço do Tondela, por empréstimo do Peñarol, adiantou hoje a SAD do clube da I liga portuguesa de futebol.

“Enzo Martínez é oficialmente jogador do Tondela. Num empréstimo válido até ao final da temporada por parte do Club Atlético Peñarol e com os ‘auriverdes’ a ficarem com opção de compra”, anuncia a SAD, na página oficial do clube.

O defesa central, de 22 anos, é uruguaio e jogou os últimos três anos ao serviço do Peñarol, da sua terra natal, tendo hoje já treinado sob os comandos de Pako Ayestarán.

“Sou um defesa rápido, bom tecnicamente com um bom jogo aéreo. Venho com toda a vontade de evoluir e ajudar a equipa. É um desafio muito bonito para a minha carreira. Quero garantir aos nossos adeptos que vou dar o meu máximo todos os dias”, afirmou o jogador aos canais de comunicação do clube ‘beirão’.

Enzo Martinez junta-se assim a Medioub, Mario González, Salvador Agra, Pedro Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau, Naoufel Khacef e Bebeto no lote dos reforços do clube.

Para esta época, o Tondela também trocou de treinador, com o espanhol Pako Ayestarán a substituir o compatriota Natxo González.