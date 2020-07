Envio de vídeos para celebrar o “Dia dos Avós”, é o repto da equipa “Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira”

A equipa do “Gentes CLDS 4G de Moimenta da Beira” está a desafiar avós e netos do concelho ao envio de pequenos vídeos para celebrar o “Dia dos Avós” que se assinala a 26 julho.

“Para participarem podem publicar o vosso vídeo no facebook, identificando a nossa página e usando a #gerações, ou enviar os vossos vídeos por mensagem privada ou para o email psicologia@gentes-clds.pt”, explica a equipa, que promete fazer “com que todos os vídeos cheguem aos seus destinatários para que a distância fique um bocadinho mais curta”.

A iniciativa tem como principal objetivo a aproximação de avós e netos em tempo de pandemia, e pretende envolver todas as instituições do concelho com resposta social ERPI, bem como todos os idosos não institucionalizados.

“Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira” é uma entidade de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria, criada recentemente em Moimenta da Beira. A sua ação incide sobre três eixos de intervenção: 1) Emprego, Formação e Qualificação; 2) Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 3) Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, que, por sua vez, se subdividem em vinte e três atividades dirigidas à população individualmente ou a grupos específicos.