Entre os dias 12 de outubro e 7 de dezembro Workshops sobre literacia digital na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade

O Projeto FormaRedes – Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G do Fundão

(CLDS 4G), sob coordenação da «Pinus Verde – Associação de Desenvolvimento

Integrado da Floresta», em parceria com o Município do Fundão, irão promover cinco

workshops, entre os dias 12 de outubro e 7 de dezembro, das 10h00 às 12h00, na

Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão.

O objetivo dos workshops é combater a literacia digital, dirigindo-se à comunidade em

geral, jovens, desempregados e pessoas com 65 anos ou mais, e terão lugar pela

seguinte ordem:

Dia 12 de outubro: Noções básicas de pesquisa e segurança na internet;

Dia 26 de outubro: Correio eletrónico e redes sociais na internet;

Dia 9 de novembro: Elaborar o CV – Curriculum Vitae;

Dia 23 de novembro: Serviços públicos (ex.: Portal das Finanças, Segurança Social

Direta, IEFP, entre outras);

Dia 7 de dezembro: Preparar viagens e desfrutar;

A participação nos workshops é gratuita. Mais informações através do e-mail

bib.municipaleugenioandrade@gmail.com ou do contacto telefónico 275 779 940.