ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CAMPOS DE FÉRIAS PROPÕEM MEDIDAS PARA O VERÃO DE 2020

Após este período de confinamento, é importante que as crianças possam, novamente,

ter momentos de laser e de socialização com os seus pares.

Para isso, os Territórios Criativos, a UPAJE, a OF Produções, a Science4you e os

Campos de Férias O Castor desenvolveram, enquanto Entidades Organizadoras de

Campos de Férias, um Guia com propostas de medidas a serem implementadas nos

Campos de Férias para o Verão de 2020.

O guia apresenta um conjunto de procedimentos que poderão ser adotados por outras

Entidades Organizadoras de Campos de Férias, por forma a tranquilizar a comunidade

envolvida nestas atividades (crianças, jovens e encarregados de educação), bem como

a incentivar o desenvolvimento de políticas que regulem a dinamização dos Campos

de Férias de forma segura e, igualmente, divertida.

Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos e Coordenador e Animador de

Campos de Férias desde 2008, defende que “depois deste momento de confinamento,

as crianças têm de sair à rua e socializar com os seus pares”. “Este isolamento afeta,

indiscutivelmente, o desenvolvimento cognitivo e social das crianças e cabe-nos,

também, a nós, enquanto educadores não-formais, contribuir para o seu crescimento

saudável”.

A propostas apresentadas neste guia surgem como uma primeira resposta, com linhas

orientadoras para a organização de atividades de tempos livres, inspiradas na

experiência dos autores e nas medidas anunciadas até à data desde o início do

confinamento. Como tal, é um documento em constante atualização, consoante a

publicação de novas regras emanadas pelas entidades reguladoras da atividade e da

Direção Geral de Saúde.

Poderão saber mais sobre estas propostas de medidas ao site dos

Territórios Criativos!