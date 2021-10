ENSINO SUPERIOR REGRESSA A MANGUALDE

O Município de Mangualde e o Instituto Piaget celebraram dia 6 de outubro, um Protocolo de Cooperação para introdução do Ensino Superior em Mangualde, visando o desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação, formações especializadas e contínuas. Para o efeito estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, e o Presidente e Fundador do Instituto Piaget, António Oliveira Cruz.

Elísio Oliveira sublinha que “o apoio à educação tem sido uma das prioridades do atual executivo. A educação é um elemento essencial, quer para o processo de desenvolvimento pessoal e social, quer no progresso do concelho”. Destaca ainda que “o processo de expansão da rede do ensino superior criará um espaço de oportunidades, de evolução, de potencial, de desenvolvimento e de capacitação. O ensino superior tem um papel indispensável na evolução das sociedades atuais, mas também na atração e fixação de pessoas”.

A seleção dos docentes/formadores dos Cursos de Pós-graduações e de Formação serão aprovados pelos órgãos estatutariamente competentes do Instituto Piaget. A lecionação dos referidos cursos terá lugar nas instalações designadas pelo Município de Mangualde. O Instituto Piaget é a entidade responsável pela gestão pedagógica-científica e administrativa dos Cursos de Pós-graduação e de Formação, sendo que o Município de Mangualde disponibilizará o apoio logístico necessário para a concretização dos Cursos de Pós-graduação e de Formação.