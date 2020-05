A pandemia obrigou ao adiamento da 7ª Concentração de Telescópios em Moimenta da Beira, que haveria de realizar-se este fim-de-semana de 23 e 24 de maio, ‘transferindo-a’ para o próximo ano de 2021, e para os dias 15 e 16 de maio. Mas a imponderável dilação vai ser suavizada com um “Encontro Online” dos Amigos da Concentração de Telescópios em Moimenta da Beira, no próximo sábado, dia 23 de maio, com início às 16 horas. Tudo “para manter vivo o espírito astronómico desse dia”, diz Paulo Sanches, o impulsionador e a alma da concentração e de todas as outras actividades ligadas à astronomia, promotor também desta iniciativa que é feita em parceria com o Grupo Astronomia – Portugal, do Facebook.

“O grande objetivo deste “Encontro Online” é vermo-nos virtualmente, recordar os bons momentos que já vivemos nas anteriores concentrações de telescópios e até conhecer novos amigos que partilham da mesma paixão. E, claro, também “brindarmos” ao futuro, com muita Saúde”, adianta.

E é com a colaboração dos administradores do Grupo Astronomia – Portugal, Carlos Soares, Cristóvão Cunha e Rui Costa, complementada pelo Cédric Pereira, que “iremos apresentar umas mini-palestras (10-15 minutos) seguidas de algumas perguntas-respostas”, esclarece ainda Paulo Sanches.