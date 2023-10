Encontro nacional de automóveis neste fim de semana em Moimenta da Beira

O concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, acolhe este fim de semana, pela primeira vez, segundo um comunicado da Câmara um Encontro Nacional Comunidade JeePortugal, que é anual.

“A sexta edição do passeio turístico monomarca (Jeep), sem qualquer componente competitiva, vai contar com a presença de 40 viaturas e cerca de 80 participantes de todo o país”, indica, em nota de imprensa, aquela autarquia do distrito de Viseu.

Durante dois dias, continua o documento, “são esperadas emoções fortes, com o desafio da condução em todo-o-terreno pelas melhores paisagens do concelho de Moimenta da Beira”.