ENCONTRO GASTRONÓMICO AMADOR DE ABRUNHOSA-A-VELHA ADIADO PARA 2021

O evento, que habitualmente acontece no primeiro fim de semana de agosto, não se irá realizar este ano, uma consequência da pandemia COVID19. Uma decisão tomada em consciência para que este Encontro não fosse eventualmente propagador do vírus.

Assim, o Encontro Gastronómico Amador de Abrunhosa-a-Velha não se realizará este ano, sendo por isso adiado para 2021.

O evento conta habitualmente com a participação de cozinheiros amadores que dão destaque à gastronomia tradicional do concelho de Mangualde e acontece no primeiro fim de semana de agosto. Trata-se de uma organização conjunta da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha e da Câmara Municipal de Mangualde.