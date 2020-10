O Núcleo Regional do Centro da EAPN Portugal, constituído pelos núcleos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém e Viseu, está a organizar o Encontro de Reflexão e Partilha sobre os Centros de Apoio à Vida Independente, que decorrerá a 30 de outubro de 2020, entre as 10h e as 12h.

O evento terá inicio com um painel de instituições associadas da EAPN Portugal da região centro, que implementam os Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI) e que irão partilhar a sua experiência, constrangimentos, potencialidades e recomendações. Posteriormente, segue-se o testemunho de uma beneficiária da medida, o debate e finalmente, o comentário final e síntese.

O Encontro destina-se também a pessoas que desenvolvam a sua atividade profissional em instituições da área da deficiência e incapacidade (associadas ou não associadas da EAPN Portugal), que terão a oportunidade de participar no momento de debate previsto no programa.

O programa segue em anexo e o evento decorrerá em formato online, através da plataforma Zoom. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas até ao próximo dia 28 de outubro, por email, para viseu@eapn.pt, com indicação do nome e instituição.