Encerramento temporário do 2.º piso do Museu de Lamego, por motivo de obras de reabilitação

O Museu de Lamego vai encerrar, temporariamente e de modo faseado, a partir do dia 20 de

setembro.

Deste modo, a partir dessa data, e até ao final do mês de outubro, apenas ficarão abertas ao

público as salas de exposição do 1.º piso, que inclui a exposição permanente de arqueologia,

meios de transporte, azulejos e capela de São João Batista, para além das salas de exposições

temporárias, onde, até 31 de outubro estão patentes as exposições que integram o Ciclo de

Fotografia de Lamego e Vale do Varosa, a sala dedicada aos Monumentos do Vale do Varosa e

o espaço loja.

Ficarão temporariamente encerradas todas as salas da exposição permanente situadas no 2.º

piso.

A partir dessa data (20 de setembro) e até ao final de outubro, haverá lugar a um

reajustamento no valor dos ingressos, de acordo com nova tabela disponível em:

https://museudelamego.gov.pt/visita/.

Com um prazo de execução de 330 dias, as obras de reabilitação inserem-se na operação

Museu de Lamego. Museu para todos, ao abrigo do Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-04- 2114-FEDER-000341 – Vale do Varosa 2, e têm como principal objetivo

melhorar as condições de acessibilidade física e comunicacional do museu, contemplando a

instalação de um ascensor que permita a visita completa à exposição permanente do museu a

visitantes com dificuldades de locomoção, uma intervenção completa na cobertura e vãos do

edifício, por forma a dotar o espaço de melhores condições de conforto e acolhimento de

visitantes e de salvaguarda das peças.