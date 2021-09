Encerramento do Centro Municipal de Vacinação | 27 de setembro | Oliveira de Frades

O Município informa que a partir de hoje, dia 27 de setembro, o Centro Municipal de

Vacinação Covid-19 encerra as suas instalações no Pavilhão Desportivo Municipal.

A vacinação para a Covid-19 passará a ser efetuada no Centro de Saúde de Oliveira de

Frades (Coordenadas Google maps: 40.728435, -8.173087).