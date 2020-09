EN 328 mantém-se cortada devido ao fogo em Sever do Vouga

A Estrada Nacional (EN) 328 mantém-se durante a tarde de hoje cortada na freguesia de Cedrim e Paradela, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, devido ao incêndio que deflagrou em Oliveira de Frades, informou a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR, que falava pelas 17:00, disse que àquela hora a EN 328 se encontrava cortada entre os quilómetros 22 e 30, aconselhando como itinerários alternativos a Autoestrada 25 (A25) e a EN 16.

Não sabendo especificar o caráter da via, a autoridade referiu que há também uma estrada cortada na zona da Várzea, na freguesia de Destriz e Reigoso, no concelho de Oliveira de Frades (distrito de Viseu).

A GNR aconselha a utilização da EN 16 como via alternativa.

Pelas 17:30, 770 operacionais estavam a combater o fogo que deflagrou em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e que passou para o concelho de Sever do Vouga, apoiados por 243 viaturas e 14 meios aéreos, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio na localidade lavra há mais de 24 horas, tendo já provocado a morte a um bombeiro da corporação de Oliveira de Frades.

Fonte da GNR acrescentou que devido a um incêndio em Porto de Mós, no distrito de Leiria, já em resolução, estava cortada, cerca das 17:00, a rua Malha de Baixo, na freguesia de São Bento, pedindo aos condutores para usarem a EN 632-2 como opção.

Pelas 17:30, o fogo mobilizava 140 operacionais, apoiados por 41 viaturas.

Mais de 2.100 operacionais estavam hoje pelas 15:30 envolvidos no combate a perto de 70 incêndios rurais em Portugal continental, sendo o fogo que ainda lavra no concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, aquele que mobilizava mais meios.

De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) àquela hora estavam envolvidos no combate aos incêndios (em curso, em resolução ou em conclusão) 2.112 operacionais, apoiados por 617 viaturas e 27 meios aéreos.