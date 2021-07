Empresa em Viseu no top 5 do Sector da Manutenção Industrial Nacional

O Grupo Meivcore, fornecedor de soluções nas diversas áreas da Manutenção Industrial,

executa projetos industriais e outros serviços integrados nestas áreas.

Os serviços Centrais da Meivcore são em Viseu na Zona Industrial de Coimbrões, com diversos

pólos em Portugal, a Meivcore tem uma presença sólida no mercado nacional, apresentando

soluções das mais avançadas do sector.

Considerada uma empresa Gazela, teve um crescimento exponencial desde sempre,

posicionando-se na lista das maiores empresas da região Centro e das 5 maiores empresas na

área da Manutenção Industrial em Portugal.

A internacionalização foi uma aposta da empresa desde a sua génese encontrando-se presente

no mercado Espanhol, Francês e Belga, tendo executado outros projectos pelo resto da Europa

e do Mundo.

Os clientes da Meivcore actuam em setores essenciais da economia Portuguesa, tal como

Celulosa e Papeleira, Cimenteira, Petroquímica, Mineira, entre outras e a Meivcore tem

sempre como aposta a fidelização de todos os clientes tendo como base a transparência de

valores e a eficácia do serviço com os parceiros e colaboradores.

A Meivcore apostou nos últimos anos em integrar e especializar as várias áreas da empresa, no

sentido de conseguir providenciar ao cliente várias soluções ajustadas às necessidades dos

diferentes tipos de clientes. Tem feito, por isso, investimento nas áreas de engenharia de

Projectos e Caldeiraria, integrando estas novas valências com os serviços de mecânica,

automação, instrumentação e energia, soldadura e montagem industrial, lavagens industriais,

trabalhos em altura, permitindo que o cliente encontre na Meivcore, um parceiro com uma

solução integrada eficiente.

No novo polo técnico de Oliveira de Frades, a Meivcore fez um investimento recente de cerca

de 2 milhões de euros, com o objectivo de integrar todos os serviços técnicos, criando uma

nova empresa, a Carbosteel, a Unidade de Fabrico/Caldeiraria da Meivcore.



A Meivcore tem cerca de 250 trabalhadores, aposta na formação contínua e faz uma procura

diária de novos profissionais na área da Metalomecânica e outras, estando empenhada, de

momento, em encontrar profissionais para a Carbosteel em Oliveira de Frades.

Com a situação actual da economia mundial a Meivcore conseguiu manter os clientes e os

trabalhos previstos e, não obstante o receio do futuro dada a situação pandémica, o Grupo

pretende manter a aposta no crescimento e no investimento nacional, sempre com os olhos

colocados nos parceiros Europeus e Mundiais.