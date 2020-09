Empreendedora e projeto portugueses entre os vencedores anunciados nas Jornadas Europeias da Investigação e Inovação

Hoje, durante as Jornadas Europeias da Investigação e Inovação, que este ano se realizam inteiramente online, a Comissão Europeia anunciou os vencedores de dois prémios. Maria Fátima Lucas e o projeto INVISIBLE, ambos portugueses, são dois dos distinguidos.

Maria Fátima Lucas (Portugal), cofundadora e diretora executiva da Zymvol Biomodeling, uma empresa que desenvolve, por via informática, enzimas industriais aplicando uma modelização molecular, está entre as quatro vencedoras da edição do Prémio da UE para Mulheres Inovadoras de 2020. O prémio é financiado ao abrigo do Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação da UE. Os vencedores, selecionados por um júri de peritos independentes, foram revelados por Mariya Gabriel, comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, no decurso das Jornadas Europeias da Investigação e Inovação. Toda a informação e a lista completa de vencedores pode ser consultada neste sítio Web.

O projeto INVISIBLE (Portugal, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova) é um dos projetos vencedores da segunda edição do prémio Horizon Impact, dedicado a projetos financiados pela UE que tenham criado um impacto societal em toda a Europa e mais além. Este projeto desenvolveu o primeiro écran transparente, dando origem a uma nova área tecnológica, com inúmeras aplicações numa vasta gama de indústrias. Ser pioneiro europeu neste domínio é um exemplo de liderança científica verdadeiramente global.

Mariya Gabriel, comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, afirmou, a propósito do Prémio da UE para Mulheres Inovadoras: «É um enorme privilégio poder reconhecer estas inovadoras excecionais. Hoje, estamos a pôr em destaque mulheres inspiradoras que lideram a introdução no mercado de inovações que vão mudar as nossas vidas. Tenho esperança de que, com este prémio, as nossas vencedoras possam inspirar muitas outras mulheres a criar empresas inovadoras na Europa.» Quanto ao prémio Horizon Impact, a comissária acrescentou: «Os programas europeus de investigação e inovação financiam as melhores ideias para fazer avançar a ciência e gerar conhecimentos, mas também para traduzir esses resultados em benefícios concretos para a sociedade. O prémio Horizon Impact demonstra de que forma a utilização dos resultados da investigação pode ter um impacto em todas as áreas da nossa sociedade. Estou muito feliz por ver tantos exemplos extraordinários de como a investigação e a inovação beneficiam diretamente os cidadãos. De muitas formas diferentes, as suas ideias e produtos alteraram a vida quotidiana das pessoas para melhor».

Embora haja mais mulheres do que homens na Europa, apenas 16 % das empresas em fase de arranque europeias são criadas ou cofundadas por mulheres e apenas 6 % têm equipas fundadoras constituídas unicamente por mulheres. Há estudos que demonstram que um maior número de mulheres líderes e mulheres nos conselhos de administração conduz a uma maior criatividade, a um processo de tomada de decisão mais aberto e a um melhor desempenho das equipas. Mas, o que é mais importante, é que mais dirigentes do sexo feminino significam mais modelos para as meninas e as jovens, o que é crítico se quisermos alcançar a paridade de género na Europa.

A realização de uma União da Igualdade que promova a igualdade de género em todas as esferas da vida é uma das prioridades da Comissão Europeia. A Comissão está a trabalhar com os Estados-Membros e os países associados ao programa Horizonte 2020 para superar os obstáculos ao empreendedorismo das mulheres e incentivar mais mulheres a criarem as suas próprias empresas.

Lançada pela primeira vez em 2011, o Prémio da UE para Mulheres Inovadoras foi criado para aumentar a sensibilização para a necessidade de mais empresárias e criar modelos de referência para as mulheres e as raparigas. O prémio é atribuído anualmente a quatro empresárias talentosas de toda a UE e países associados, que tenham criado uma empresa de sucesso e trazido inovação para o mercado. Três vencedoras recebem 100 000 euros cada, com outro prémio de 50 000 euros atribuído a uma Inovadora em Ascensão, com idade até 35 anos. As vencedoras foram selecionadas por um júri de peritos na sequência de um convite aberto à apresentação de candidaturas. Este ano, foram apresentadas mais de 200 candidaturas e a lista de pré-seleção final incluía 21 mulheres.