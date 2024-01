Empate no dérbi da II Liga entre Académico de Viseu e Tondela

O Académico de Viseu e o Tondela empataram a um golo, no dérbi das beiras que fechou a 19.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

A noite fria em Viseu não impediu a melhor casa da temporada no Fontelo, com os 4.615 espetadores a verem André Clóvis adiantar os viseenses aos 65 minutos, na marcação de uma grande penalidade, com Henrique Gomes a empatar aos 68.

Apesar de o Tondela ter tido mais posse de bola na primeira parte, a única oportunidade de golo foi para a equipa da casa, aos 17 minutos, com Samba Koné, na sequência de um canto, a cabecear à barra da baliza defendida por Ricardo Silva.

Ainda na primeira parte, o minuto 25 ficou marcado pela manifestação de agentes da PSP e militares da GNR, cerca de 150, que entoaram o hino nacional como forma de protesto na reivindicação pela paridade na atribuição do suplemento de missão dado aos agentes da Polícia Judiciária.

O segundo tempo abriu com uma grande oportunidade para os ‘auriverdes’ com Henrique Gomes a aparecer em boa posição pelo lado esquerdo e a rematar forte para uma defesa difícil de Gril.

Aos 53 minutos, de novo na sequência de um canto, André Clóvis, com um pontapé acrobático, ficou perto do golo, mas Ricardo Silva negou com uma grande defesa.

Num contra-ataque, aos 63 minutos, André Clóvis escapou pela direita e, na área, foi tocado por Aba, e, na conversão da grande penalidade, o ponta de lança brasileiro não desperdiçou e adiantou os viseenses no marcador.

Durou apenas três minutos a vantagem do Académico de Viseu, com Rui Gomes, aos 68, a empatar, aproveitando um mau corte de Samba Koné para bater Gril.

Aos 82 minutos, Marquinho, com um pontapé forte de fora da área, enviou a bola ao poste esquerdo da baliza de Ricardo Silva.

Após a 19.ª jornada, o Académico de Viseu soma 27 pontos, ocupando o oitavo lugar, enquanto o Tondela mantém a quinta posição, agora com 29 pontos, a oito do terceiro lugar, de play-off pela subida, ocupado pelo Nacional.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Tondela, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, André Clóvis, 65 minutos (grande penalidade).

1-1, Henrique Gomes, 68.

Equipas:

– Académico de Viseu: Gril, João Pinto, André Almeida, Nduwarugira, Milioransa, Samba Koné, Marquinho, Messeguem (Miguel Bandarra, 72), Yuri Araújo (Martim Ferreira, 88), Ott (Famana Quizera, 88) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Miguel Bandarra, Henrique Gomes, Kauã Oliveira, Sori Mané, Tomás Silva, Famana Quizera, Martim Ferreira e Steven Petkov).

Treinador: Jorge Simão.

– Tondela: Ricardo Silva, Tiago Almeida, Ricardo Alves, Aba, Lucas Barros, Ceitil, Bebeto, Xavier (Costinha, 88), Luan Farias (Cuba, 90+4), Rui Gomes (Pedro Maranhão, 90+1) e Roberto.

(Suplentes: Léo Navacchio, Luís Rocha, Cícero, Costinha, Samuel Lobato, Lucas Mezenga, Pedro Maranhão, Cuba e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Messeguem (34), Luan Farias (35), Samba Koné (42), Xavier (64), Lucas Barros (76).

Assistência: 4615 espetadores.