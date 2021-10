Emoções do Rally de Portugal Histórico regressam a Lamego

Após o adiamento da prova em 2020, os entusiastas do desporto automóvel vão poder voltar a admirar, mais uma vez, em Lamego, os carros que fizeram história no Rally de Portugal. Na próxima quinta-feira, dia 7, os concorrentes do Rally de Portugal Histórico, uma das mais exigentes provas de regularidade histórica da Europa, sobem novamente a Rampa de Nossa Senhora dos Remédios em ritmo de classificativa.

63 equipas, de nove nacionalidades diferentes, vão percorrer este trajeto sinuoso primeiro a partir das 12h45 e, mais tarde, de novo a partir das 15h15. Com o apoio do Município de Lamego, a Rampa dos Remédios é considerada pela organização um ponto de passagem obrigatório.

A 15ª edição da prova organizada pelo ACP – Automóvel Club de Portugal decorrerá entre os dias 4 e 9 de outubro e, como é habitual, terá o seu início e fim nos Jardins do Casino Estoril.

Mantendo-se fiel a si próprio, o Rally de Portugal Histórico vai contar com cerca de 2 mil quilómetros de extensão total com o pelotão a cruzar o Centro e Norte do País por duas vezes durante a competição em estrada.