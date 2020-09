Emoções da Volta a Portugal passaram em Lamego

Lamego recebeu esta quarta-feira as emoções da Volta a Portugal em Bicicleta. A grande festa do ciclismo português atravessou novamente em passo acelerado as estradas do concelho, uma oportunidade única para os aficionados da modalidade saírem à rua para apoiar os seus ciclistas favoritos.

A cidade de Lamego integrou o percurso da terceira etapa da edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta que ligou Felgueiras a Viseu, numa distância de 171,9 quilómetros. Com um prémio de terceira categoria em Lamego e logo de seguida um de segunda em Bigorne, os ciclistas e as suas equipas tiveram de trabalhar muito para se manter na frente do pelotão. No final da etapa, o espanhol Oier Lazkano (Caja Rural) foi o primeiro a cortar a linha da meta.