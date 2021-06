Embaixador do Ciclismo de Viseu dá o nome a Centro de BTT

Durante a sessão de hoje, foi também aprovada a proposta de atribuição do nome de Tiago Ferreira ao Centro de BTT de Viseu, que está em fase de conclusão. O percurso do Embaixador do Ciclismo do Município de Viseu não deixa margem para dúvidas. Alcançou por três vezes o pódio em mundiais de XCM, sagrando-se campeão em 2016. O atleta soma ainda três medalhas em Campeonatos da Europa: ouro em 2017 e 2019, e prata em 2016.

No ano passado, Tiago Ferreira viu confirmado o recorde mundial da maior ascensão vertical em BTT cumprida em 24 horas, feito reconhecido pelo Official World Record. Para alcançar este patamar, o ciclista realizou um trajeto com um desnível correspondente a mais de duas ascensões ao monte Evereste. O ciclista, natural e residente no concelho de Viseu, vai agora dar o nome ao novo Centro Cyclin’Portugal – Viseu, criado com base no programa nacional de promoção do território e do turismo ativo, da Federação Portuguesa de Ciclismo Cyclin’Portugal.

Com a instalação do centro pretende-se dar mais apoio aos praticantes, mas também atrair novos públicos. Procura-se estruturar uma rede de percursos que organize a prática do BTT e melhore as condições existentes. O Centro tem duas portas de entrada, de onde sairão os percursos para as várias zonas do concelho. Uma localizada na Mata do Fontelo e outra na Freguesia de Santos. Evos. A rede de percursos é complexa e cobrirá uma grande área do concelho, principalmente na zona noroeste e em torno do núcleo urbano.

Será constituída por oito percursos, 1 verde, 3 azuis, 2 vermelhos e 2 pretos, com uma variante de ligação entre eles. Esta rede de percursos totaliza de 280 km e passa por 18 das 25 freguesias do concelho, nomeadamente Viseu, Rio de Loba, Mundão, Santos Evos, Cavernães, Cepões, Lordosa, Calde, Ribafeita, Bodiosa, Campo, Orgens, Coutos, Abraveses, Repeses e S. Salvador, S. Cipriano e Vil de Soito, Ranhados e Povolide.