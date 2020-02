EMBAIXADOR DA POLÓNIA EM CASTRO DAIRE

O Exmo. Senhor Embaixador da Polónia em Portugal, Jacek Junosza Kisielewsky, esteve de visita ao Concelho de Castro Daire, tendo sido recebido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Almeida, no Centro de Interpretação de Montemuro e Paiva.

Com o objetivo do estreitamento de relações institucionais, nesta sua passagem por Castro Daire, foi-lhe dado a conhecer as diversas potencialidades do nosso território.

Numa iniciativa em parceria com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire, esta visita foi integrada nas comemorações dos 75 Anos sobre o Holocausto, com uma série de iniciativas destinadas à comunidade escolar.