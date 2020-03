Em Viseu criam-se grupos virtuais para informar e partilhar ajuda

Vários cidadãos de Viseu mobilizaram-se e criaram grupos na rede social Facebook numa tentativa de informar sem alarmar e de partilhar ajuda, contaram hoje alguns desses responsáveis à agência Lusa.

“Há o caso de um natural de Viseu que reside numa cidade do litoral e que, através do grupo, apelou por ajuda para os pais, um casal idoso que reside sozinho em Viseu”, contou o criador do grupo no Facebook Amigos de Viseu – Grupo Cívico de Apoio #Covid19.

João Gomes explicou à agência Lusa que “entre elementos do grupo lá se conseguiu dar a ajuda necessária”.

“Foi com este objetivo, mesmo por mera carolice”, explicou João Gomes, que disse que foi “obrigado a ficar em casa por ser doente crónico e por pertencer aos grupos de risco elevado que têm de ter cuidados redobrados”.

Este grupo, à semelhança de outros, nasceu no fim de semana e só nas primeiras 48 horas atingiu mais de cinco mil membros. Agora, continua a crescer, até porque o grupo é aberto ao público e nasceu, “acima de tudo, com um vinco de cidadania destinado principalmente aos residentes no distrito de Viseu”.

“Penso que é uma forma de agregar, dentro do possível, o capital humano e social dos membros e, juntos, estarmos mais perto desta realidade com partilhas e opiniões responsáveis sobre esta temática”, explicou.

João Gomes contou que desafiou a que houvesse um membro por freguesia ou concelho que “fosse tipo um correspondente” da localidade onde vive, com a sugestão de “serem consultados as páginas da internet e partilharem no grupo as orientações que esses organismos públicos possam fazer” sobre a Covid-19.

“Há técnicos na área da saúde que vão partilhando orientações e respondendo a questões colocadas pelos membros do grupo, há membros que estão em viagem pela Europa e que ficaram com receio de não conseguirem chegar a casa antes das fronteiras ficarem com restrições de circulação; há trabalhadores e empresas que levantam questões como as justificações de falta ao trabalho e apoios que possam existir do Estado para as empresas”, enumera.

João Gomes contou também que “um membro partilhou uma publicação de um residente no distrito da Guarda que se disponibilizou para ceder gratuitamente um trator equipado para desinfestação de ruas” e, no seu entender, “é neste momento que se volta a acreditar que nem tudo é como às vezes parece, ainda há gente de coração grande”.

Também o autor do grupo fechado Covid-19 Viseu explicou à agência Lusa que um dos intuitos do grupo “é evitar alarmismos e notícias falsas” e, por isso, partilha com um grupo de amigos a moderação das publicações.

“Como trabalho na área da saúde, mais concretamente no hospital de Viseu, o grupo surgiu como forma de fazer chegar às pessoas da região de Viseu notícias e dicas para esta fase que atravessamos. Para dar às pessoas de Viseu ideias, dicas, notícias verdadeiras e credíveis que possam ser úteis no seu dia-a-dia”, explicou.

Jorge Amaral contou que o grupo “cresceu muito mais do que era esperado”, uma vez que “só em dois dias contou com mais de 5.300 membros e continua a crescer”, quer por cidadãos residentes em Viseu, como por viseenses espalhados pelo mundo.

“O grupo tem muitos profissionais de saúde e o objetivo é ajudar a esclarecer as pessoas, consciencializá-las, até porque o vírus não anda, as pessoas é que o transportam e, de uma forma geral, as pessoas agradecem as informações”, contou.

“Vamos partilhando informações úteis não só na área da saúde como outros serviços, como as alterações nos transportes públicos, no comércio, o que vai estando aberto, um pouco de tudo”, explicou o criador deste grupo privado.