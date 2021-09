Em setembro, Viseu assinala o Mês Mundial do Alzheimer com mais de 30 iniciativas e atividades

Conhecer, esclarecer e sensibilizar para esta e outras demências são objetivos da campanha. Quinta da Cruz acolhe, a partir desta sexta-feira, exposição temática, intitulada “Sinais de Alerta: Alzheimer e Outras Demências”

O Mês Mundial do Alzheimer é assinalado em setembro, com a realização de uma campanha internacional de sensibilização para a demência e combate ao estigma em torno da doença, sob a temática “Conhecer a demência, Conhecer a Doença de Alzheimer”.

Em 2021, o Município de Viseu e as Obras Sociais de Viseu, através do seu Centro de Apoio Alzheimer Viseu, unem esforços na organização e dinamização de um programa com mais de 30 iniciativas e atividades, direcionadas para a comunidade, pessoas com demência, cuidadores e profissionais. Ao longo do mês, há conferências, apresentações de livros, oficinas de escrita criativa e cerâmica, passeios sensoriais, entre outras relacionadas com a temática. A Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea é o local privilegiado para o acolhimento da maioria do programa, havendo também várias propostas a decorrer online, com transmissão via Facebook do Centro de Apoio Alzheimer Viseu.

Deste conjunto, destaque para a exposição “Sinais de Alerta: Alzheimer e Outras Demências”, a qual inaugura esta sexta-feira, dia 3 de setembro, pelas 17 horas, na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu. A realidade que atravessamos é um contexto sensível, mas claramente necessário, a que temas desta natureza sejam trabalhados e estejam no centro das preocupações da Educação para a Cidadania. Esta exposição reúne um conjunto de vontades de âmbito social e artístico, motores vitais para que a informação seja acessível a todos e que se quebrem barreiras, promovendo o esclarecimento e o envolvimento ativos das comunidades.

De salientar ainda a instalação de apontamentos de luz no Largo de Santa Cristina e no Arquivo Distrital (Casa Amarela), como estratégia simbólica para captar a atenção para esta que é, segundo a Organização Mundial de Saúde, “uma prioridade social e de saúde, uma epidemia silenciosa”.

Consulte AQUI toda a programação. Mais informações sobre as atividades e iniciativas podem ser também acompanhadas na página de Facebook do Município de Viseu e do Centro de Apoio Alzheimer Viseu.

O Mês Mundial do Alzheimer é assinalado a nível global desde 2021, tendo sido instituído o dia 21 de setembro como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Todos os anos, as associações de Alzheimer e outras demências, bem como todas as pessoas envolvidas no tratamento, cuidados e apoio às pessoas com demência, unem forças em todo o mundo para organizar eventos de sensibilização e informação, bem como passeios da memória e dias de angariação de fundos.

A demência é um termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que afetam a memória, o pensamento, a personalidade e as emoções. A doença de Alzheimer e a demência vascular são os tipos mais comuns de demência, afetando até 90% das pessoas com demência. Os sintomas podem incluir, entre outros, perda de memória, dificuldade em encontrar as palavras certas ou em compreender o que as pessoas estão a dizer, dificuldade em executar tarefas rotineiras, alterações da personalidade e mudanças de humor.

A demência não conhece fronteiras sociais, económicas ou geográficas. A demência será vivida de forma diferente por cada indivíduo, mas as pessoas afetadas tornar-se-ão gradualmente incapazes de cuidar de si próprias e necessitarão de ajuda nas tarefas essenciais do quotidiano. Atualmente, não existe cura para a maioria dos tipos de demência. Há alguns tratamentos, ainda que limitados, o que enfatiza a importância dos cuidados, informação, aconselhamento e apoio.