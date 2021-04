No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o Politécnico de Viseu foi convidado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a organizar um encontro internacional sobre Transição Digital, que vai decorrer em formato online, no dia 29 de abril, quinta-feira. O programa completo está disponível aqui .

A iniciativa, intitulada “Em Abril, digitais mil!”, vai discutir o papel que as Instituições de Ensino Superior podem desempenhar para a liderança europeia da economia digital, considerando três pilares: Cidadania, Conhecimento e Emprego. Foram convidadas entidades oficiais, instituições europeias de Ensino Superior e de Institutos de Investigação, representantes do sector industrial e representantes de boas práticas. Todas as sessões terão um espaço de debate e um período para respostas a questões do público.

“Em Abril, digitais mil!” tem o apoio na organização do Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica – TICE.PT.