Eliminados mais de 500 ninhos de vespa velutina em 2022 em Tondela

Mais de 500 ninhos de vespa velutina foram eliminados no concelho de Tondela, distrito de Viseu, durante o ano passado, informou a câmara municipal.

“Foram eliminados no concelho de Tondela 551 ninhos de vespa velutina. Esta espécie invasora, que chegou a Portugal em 2011, encontra-se atualmente dispersa por todo o território do município tondelense”, referiu, em comunicado.

No próximo sábado, o auditório municipal receberá uma ação de sensibilização sobre esta espécie invasora, também identificada por vespa asiática, aberta a todos os interessados. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, com o apoio do município.