Eleições no Politécnico de Viseu a 3 de março

Conselho Geral do Politécnico de Viseu, presidido por António Correia de Campos, aprova regulamento e calendário eleitoral para o quadriénio 2021-2025

Cabe ao Conselho Geral do Politécnico de Viseu (PV), órgão máximo da instituição, a responsabilidade de eleger o presidente do PV e aprovar as suas estratégias a nível científico, pedagógico e financeiro. O Conselho Geral é composto por 16 representantes do conjunto dos professores e investigadores, cinco representantes dos estudantes e nove personalidades externas de reconhecido mérito, com conhecimentos e experiência relevantes para a instituição.

Na primeira reunião do ano, realizada na segunda-feira, dia 11 de janeiro, o Conselho Geral aprovou o Plano de Atividades e Orçamento para 2021, deu posse a Álvaro Bonito, professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, para o segundo mandato de Provedor do Estudante, e marcou a eleição do presidente do PV para o quadriénio 2021-2025.

O Regulamento e a constituição da Comissão Eleitoral estão disponíveis aqui.

Calendário eleitoral

22/01/2021 – Data limite para entrega à Comissão Eleitoral dos cadernos eleitorais

elaborados pelas Unidades Orgânicas

26/01/2021 – Data limite para afixação dos cadernos eleitorais

29/01/2021 – Data limite para apresentação de reclamações por erros e omissões

02/02/2021 – Decisão das reclamações e afixação dos cadernos eleitorais definitivos

05/02/2021 – Data limite para apresentação de candidaturas

09/02/2021 – Análise da regularidade formal das candidaturas

11/02/2021 – Suprimento de eventuais irregularidades

15/02/2021 – Decisão sobre aceitação ou exclusão das candidaturas

17/02/2021 – Prazo para reclamações

23/02/2021 – Decisão das reclamações e afixação das listas definitivas

03/03/2021 – Eleição

08/03/2021 – Afixação dos resultados provisórios

10/03/2021 – Reclamações

12/03/2021 – Decisão das reclamações

16/03/2021 – Prazo para recurso