Eleição dos primeiros Órgãos Sociais da Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu

Com o assinalar dos 40 anos do Politécnico de Viseu (PV) é a altura de juntar todos os que, ensinando, organizando, apoiando, investigando, construíram esta instituição, numa associação por todos e para todos – a Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu.

A Associação da Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu convida todos os trabalhadores e ex-trabalhadores, ativos e aposentados, do PV e de entidades por ele integradas, a participarem numa Assembleia Geral onde se procederá à eleição dos primeiros órgãos sociais da Casa do Pessoal do PV, para o quadriénio de 2020 a 2024. A Assembleia decorrerá na Aula Magna dos Serviços Centrais do Politécnico de Viseu, no dia 24 de novembro, terça-feira, pelas 17 horas. É possível participar presencialmente ou por videoconferência, através desta ligação.

A Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu, que tem como finalidade a promoção cultural, social, desportiva, recreativa e solidária dos seus membros, dispõe de associados efetivos, familiares e honorários. São associados efetivos todos os trabalhadores do PV que queiram adquirir essa qualidade, independentemente da natureza do vínculo laboral, quer se encontrem no ativo, quer na situação de aposentação/reforma. São associados familiares os cônjuges e pessoas que vivam em união de facto com os associados efetivos, bem como os respetivos ascendentes e descendentes em primeiro grau, que se considerem interessados nas finalidades e objetivos da Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu, permanecendo nesta categoria enquanto a inscrição do associado efetivo se mantiver válida. Estes associados não têm direito de voto nas Assembleias Gerais. São associados honorários pessoas singulares ou coletivas que, através de serviços ou donativos, contribuam de forma especialmente relevante para a realização dos fins da Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu e desde que tal venha a ser reconhecido pela Assembleia Geral, mediante proposta da Direção.

De modo a assegurar o cumprimento das condições de segurança exigidas pela DGS, no âmbito da atual situação pandémica, a Associação agradece a confirmação antecipada de participação (presencial ou por videoconferência) através do preenchimento deste formulário.