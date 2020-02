“Educação para a Cidadania” volta a inspirar Desfile de Carnaval

Depois de, no dia 14 de fevereiro, as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Latino Coelho terem percorrido as ruas da cidade de Lamego no tradicional Desfile de Carnaval Escolar, esta sexta-feira de manhã foi a vez dos restantes estabelecimentos de ensino e instituições de solidariedade social terem dinamizado um novo desfile. O mote que inspirou o cortejo carnavalesco foi o mesmo – a “Educação para a Cidadania” – que voltou a exaltar as temáticas ligadas aos Valores, à Educação para a Saúde, à Biodiversidade, entre muitas outras. O objetivo é contribuir, num espírito democrático, para a formação de pessoas responsáveis e solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros. À passagem dos mais pequenos, muitas pessoas aplaudiram este animado e colorido desfile. No final, não faltou a leitura dos testamentos da comadre e do compadre, à maneira do tradicional Entrudo de Lazarim.

Nos dois dias, os estabelecimentos de ensino e as instituições de solidariedade social participantes na edição deste ano do Desfile de Carnaval Escolar foram os seguintes: Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Agrupamento de Escolas da Sé, Colégio de Lamego, Patronato Nun`Alvares Pereira, Centro Diocesano de Promoção Social, APITIL, Associação Infantário e Jardim Infantil “O Pintinhas”, Patronato S. José, Santa Casa da Misericórdia de Lamego, Associação Portas P’ra Vida e ATL “Carnaval Ativo” do Município de Lamego.