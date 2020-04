EDP vai transmitir concertos em direto no Instagram @edpoficial

A EDP vai juntar alguns dos vencedores das últimas edições do EDP Live Bands Portugal e transmitir concertos em direto através da página oficial da marca no Instagram, em @edpoficial, nos dias 9 e 10 de abril, numa iniciativa chamada EDP Live Sessions. Ao evento juntam-se ainda o embaixador do projeto, Hélio Morais, músico da banda Paus e Linda Martini, e os LOT, banda que deu música à campanha da marca em 2019.

Esta iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de entretenimento e consciencializar para a importância de permanecer em casa, num momento crítico para o País e para o mundo. Com uma grande parte da população a viver um período de confinamento social, a música pode ser a chave para manter a tranquilidade e acreditar num rápido regresso à normalidade. Ao mesmo tempo, procura-se dar palco aos artistas para que possam partilhar o seu talento e as suas criações com o público em casa.

Data e hora das EDP Live Sessions que serão transmitidas em direto no Instagram da EDP, em @edpoficial:

Dia 9

19h00-19h20: CHURKY

19h25-19h45: yazz x b-mywingz

19h50-20h10: LOT

Dia 10

19h00-19h20: Hélio Morais

19h25-19h45: Daniel Kemish (menção honrosa EDP Live Bands 2015)

19h50-20h10: THEM FLYING MONKEYS