Ecopista do Dão vai ser requalificada

A reunião de Câmara de hoje fica marcada pela adjudicação do contrato para a requalificação da Ecopista do Dão, um investimento superior a 235 mil euros. Os trabalhos a realizar, com um prazo estimado de 120 dias, incluem a repintura em slurry do troço inicial entre o Tribunal (Avenida da Europa) e a Estação de Figueiró; a requalificação da sinalização horizontal e vertical de 6 cruzamentos considerados perigosos; a repintura em slurry e sinalização de todos os cruzamentos da ecopista; a melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais com reperfilamento de valetas e execução de valetas em betão; e ainda aplicações pontuais da vedação da Ecopista.

Refira-se ainda que o lettering, o arranjo da vedação em madeira, a substituição de dissuasores e limpeza, a desmatação de taludes e a remoção de terras soltas, já foram executados no âmbito dos contratos de manutenção com a CIM. “Passados cerca de 14 anos depois da inauguração do 1º troço, voltamos a intervir neste espaço ‘nobre’ de prática de atividade física dos viseenses, antevendo-se posteriormente uma 2ª fase de intervenção na qual se inclui a pintura do slurry do troço mais recente”, adianta Conceição Azevedo.

Recorde-se que a inauguração do 1º troço (até Figueiró) da Ecopista do Dão realizou-se em 21 de abril de 2007. A 2ª fase, entre Figueiró e Santa Comba Dão (no concelho de Viseu, até Farminhão), foi inaugurada a 01 de julho de 2011. A gestão e manutenção deste equipamento está entregue à CIM Viseu Dão Lafões que, anualmente, protocola com os Municípios de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão.