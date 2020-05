O grupo alemão Eberspächer prepara-se para retomar gradualmente a produção nas suas empresas, que são cerca de 40 em todo o mundo, incluindo a situada no concelho de Tondela, que está a laborar desde setembro de 2017.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa lembra que, apesar da pandemia de covid-19, “a indústria automóvel planeia recomeçar de forma gradual a sua produção nas próximas semanas”.

“A situação requer um elevado grau de flexibilidade de todos os envolvidos de forma a podermos reagir de forma adequada às solicitações dos clientes”, refere Heinrich Baumann, sócio-administrador do grupo Eberspächer.

O grupo garante que mantém “um contacto regular com os seus fornecedores para coordenar, de forma eficiente, as necessárias cadeias de fornecimento”.

A primeira fábrica do grupo alemão em Portugal foi inaugurada em Tondela, no distrito de Viseu, com o objetivo de produzir sistemas de tecnologia de escape para veículos de passageiros para fabricantes internacionais de automóveis em Portugal, Espanha e norte de Marrocos.

No comunicado, o grupo refere que foram implementadas “medidas profundas para a proteção da saúde dos seus colaboradores”, que incluem “desde a implementação de regras de higiene e sistemas de turnos modificados, até à equalização de pontos de contacto, incluindo tempos de pausa desfasados”.

“Nos locais na produção onde não é possível assegurar a distância mínima recomendada entre postos de trabalho, serão, por exemplo, instaladas divisórias em acrílico. Quando os colaboradores reiniciarem o seu trabalho, será ministrada formação específica, incluindo o correto uso das máscaras de proteção”, acrescenta.

Apesar disso, Heinrich Baumann mostra-se cauteloso: “Estamos a receber os primeiros sinais positivos dos nossos clientes. Contudo, iremos enfrentar semanas desafiantes, uma vez que os efeitos da pandemia no mercado automóvel são drásticos”.