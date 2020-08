Drift de Pinhel só em 2021

O Município de Pinhel e o Clube Escape Livre acabam de cancelar a realização da prova do

Campeonato de Portugal de Drift e Taça Internacional, previstas para 22 de 23 de agosto.

Para Luis Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “Este é um momento muito triste, não só

porque não podemos organizar com o Município de Pinhel a prova de Drift, pontuável para o

Campeonato de Portugal e para a Taça Internacional, e para os quais Município e Escape

Livre estavam muito bem preparados para implementar todas as medidas de segurança

sanitária, mas estamos tristes principalmente por constatar – e estamos a ser comedidos nas

palavras – a confusão e a contradição que grassam nas entidades responsáveis da Saúde a

todos os níveis”.

O responsável do Clube da Guarda acrescenta ainda: “Para nós é incompreensível que se

autorizem eventos similares com público e não se justifique porque Pinhel não pode ter

público, e mais ainda à luz das declarações do Secretário de Estado do Desporto, na RTP, e

passo a citar: «O essencial é que haja coerência nas decisões que vão sendo tomadas para

elas serem melhor assimiladas melhor compreendidas por todos nós», ou ainda da Ministra

da Saúde, que sobre a Festa do Avante disse o mesmo. Por vezes a sociedade aponta que os

políticos não sabem ouvir, mas a pergunta que fica é se alguns até se ouvirão a si próprios.”