DRAGÃO DE OURO PARA SEIA

A Delegação do FC Porto de Seia foi distinguida pelo maior prémio, a atribuição do Dragão de Ouro para a Delegação do ano 2021, pelo Futebol Clube do Porto.

Abertos desde Março de 2019 trilhámos um caminho de muito trabalho e dedicação. Este prémio não só vem refletir tudo o que foi feito na região e pelo clube, como também aumentar a nossa responsabilidade.

Competência, rigor, paixão e ambição, serão sempre as bases da nossa entrega ao FC Porto.

Neste período pandémico evidenciámo-nos por vários eventos solidários, empenhados por uma região melhor e menos empobrecida.

O Dragão de Ouro será entregue no Porto, no dia 21 de Outubro, cerimónia essa que ainda está no segredo dos Deuses.