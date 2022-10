Doze noites de espetáculos musicais aninam Lafões

Doze noites de espetáculos musicais vão animar, os concelhos de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela, no âmbito do projeto de programação cultural em rede “Lafões – Terra de Cultura”.

Durante os meses de outubro e de novembro, o ciclo de espetáculos “Lafões On” levará “o talento dos agentes artísticos desta região aos palcos dos cineteatros” dos três concelhos, explicou a organização.

O evento “Lafões On” arrancou na sexta-feira, no Cineteatro Dr. Morgado, em Oliveira de Frades, com a banda Bel & Os Monstros, e, no dia seguinte, subiu ao palco a banda Tricôt.

Neste concelho, será possível assistir ainda às atuações das bandas Acoustica (27 de novembro) e Sax On The Road e Maria Amélia (28 de novembro).

Já o Cineteatro Jaime Gralheiro, em São Pedro do Sul, receberá quatro espetáculos deste ciclo: a banda Expresso Cool (14 de outubro), a artista Lauren (15 de outubro), os Yannick Gross (04 de novembro) e os Why Cats (05 de novembro).

O Cineteatro João Ribeiro, de Vouzela, acolherá as atuações de Ária (21 de outubro), de Sérgio Lucas (22 de outubro), dos Voto Nulo (11 de novembro) e do Lucis Chorus (12 de novembro), que encerrará o ciclo de espetáculos.

“Lafões – Terras de Cultura” é um projeto de programação cultural em rede promovido pelos municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela, que se assume como “uma forte aposta na captação de novos públicos, visando o desenvolvimento cultural e turístico dos territórios”.

Segundo a organização, “o património e a natureza serão os principais palcos desta programação, envolvendo diversos agentes artísticos locais, fomentando a sua retoma e possibilitando novas experiências às populações locais na medida da sua participação nas atividades”.

“As terras de Lafões são um território de dinâmicas culturais multidisciplinares, ricas em tradição, algumas com mais de um século de existência e são estas que servem de inspiração ao projeto”.

Os concertos têm entrada livre e serão também transmitidos a partir da página do projeto no facebook.

