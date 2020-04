Dois utentes infetados num lar em Arneirós, Lamego

Dois utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia em Arneirós, em Lamego, estão infetados com a doença covid-19, mas com situação clínica estável, revelou ontem a instituição.

Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, no distrito de Viseu, os dois idosos estão em isolamento, separados dos restantes utentes, “com o objetivo de evitar a disseminação da infeção”.

Foram ainda feitos testes “a todos os profissionais” que trabalham no lar, estando agora a aguardar os respetivos resultados”, refere a instituição.