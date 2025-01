“Dois Reis e Um Sono” no Cineteatro Municipal de Sátão

O grupo dos jovens/adultos da Escola Municipal de Teatro de Sátão vai apresentar no dia 18 de

janeiro de 2025, sábado, às 21h00, no Cineteatro Municipal de Sátão, a peça de teatro “Dois Reis e um

Sono”, a partir da obra homónima de Natália Correia, com a participação do Grupo Musical SemGénero.

Com encenação de Florbela Sá Cunha, esta é a história de dois reinos em discórdia pela figura alegórica

do Sono, que coloca frente a frente os monarcas irmãos, o Rei Sem Sono e o Rei Com Sono.

Com entrada livre, esta é uma peça para toda a família. O grupo de jovens/adultos da Escola

Municipal de Teatro de Sátão apresenta esta peça, cujos ensaios decorreram com afinco e dedicação à

paixão pela arte teatral.