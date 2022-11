Dois homens detidos por furto de combustível em Resende

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Posto Territorial de Resende, anunciou hoje que deteve dois homens, de 20 e 44 anos, por furto de gasóleo, no concelho de Resende, no norte do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção ocorreu no domingo, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária e, quando abordado pelos militares da GNR, “o condutor de um veículo evidenciou um comportamento suspeito e algum nervosismo, bem como o ocupante”.

“Após a solicitação dos seus documentos e os do veículo, constatou-se que não possuía habilitação legal para conduzir. No seguimento da ação foi ainda possível apurar que o veículo constava para apreender por falta de seguro de responsabilidade civil”, referiu o documento.

A GNR referiu que “foi efetuada uma busca ao veículo, constatando-se que no seu interior estava um depósito com 200 litros de gasóleo e vários utensílios que terão sido utilizados para furtar o combustível”.

“Após as diligências efetuadas, apurou-se que o gasóleo tinha sido furtado de várias máquinas de uma empresa no concelho de Baião”, distrito do Porto, acrescentou.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Lamego, distrito de Viseu, para aplicação das medidas de coação.