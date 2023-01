Dois homens detidos por caça ilegal

Dois homens de 51 e 60 anos foram detidos este fim de semana por caça ilegal, no concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, anunciou em comunicado de imprensa o Comando Territorial da GNR de Viseu.

A detenção foi feita pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde, concelho vizinho também do distrito de Viseu, no âmbito de ações de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório.

“Os elementos do NPA constataram que o suspeito de 51 anos se encontrava a caçar numa zona de caça municipal sem consentimento, enquanto o outro homem exercia a prática do ato venatório a menos de 250 metros de um aglomerado populacional”, esclareceu.

Segundo a nota de imprensa, estes foram os “motivos que levaram às suas detenções em flagrante” e, no decorrer das ações policiais “foi possível apreender duas armas de caça e 222 cartuchos”.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde.