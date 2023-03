Dois homens de detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes em Sernancelhe

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, anunciou que deteve no sábado “dois homens de 18 e 39 anos, por tráfico de estupefacientes”, no concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção ocorreu após “comportamento suspeito”, aquando da abordagem dos militares da GNR, durante uma ação de fiscalização de combate ao tráfico de estupefacientes.

“No decurso das diligências policiais foi realizada uma revista pessoal de segurança, verificando-se que os suspeitos tinham na sua posse produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção”, esclarece a GNR que constituiu arguidos os dois cidadãos e remeteu os factos para o Tribunal de Moimenta da Beira, distrito de Viseu.

Nesta ação de fiscalização da GNR “foram apreendidas 132 doses de haxixe e foram, ainda, identificados três homens e a uma mulher, com idades compreendidas entre os 17 e os 39 anos, pelo consumo de estupefacientes”.

Os factos foram remetidos para a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência da área de residência.