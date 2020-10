Dois casos positivos fecham escola do primeiro ciclo em Nelas

A escola do primeiro ciclo de Vilar Seco, no concelho de Nelas, encontra-se encerrada até dia 06 de novembro, devido ao registo de dois casos positivos de covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte do agrupamento de escolas.

Segundo a mesma fonte, “uma assistente operacional e um menino, sem relação familiar, estão infetados” e a escola foi encerrada por precaução.

“Como a senhora tem contacto com todos os alunos (30) e como estes são do primeiro ao quarto ano e não têm propriamente um distanciamento físico, a escola foi fechada e as crianças estão em casa”, explicou, acrescentando que esta foi “uma das recomendações do delegado de saúde”.

Em comunicado, o presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva, refere que se trata de uma situação de “especial sensibilidade e repercussão comunitária”.

“Cumpre, para além de tomar as medidas imediatas que se impõem, transmitir a toda a população que a proteção civil municipal e todos os agentes de proteção civil acompanham toda a situação, dando todo o apoio que lhes é devido e pedido, de forma quer a minimizar a propagação da doença, quer a auxiliar as pessoas e as famílias infelizmente afetadas por estas dificuldades”, acrescenta.

Atendendo ao agravamento da situação verificado nos últimos tempos – o concelho tinha 24 casos ativos na terça-feira -, a autarquia “tem em curso um reforço de medidas com vista a auxiliar as autoridades públicas de saúde, seja no apoio à vacinação da gripe, seja na montagem de uma zona de concentração de apoio à população” no âmbito da covid-19.

