Doçaria, Orquestra Filarmonia das Beiras e vias-sacras na agenda pascal de Viseu

O fim de semana do “Viseu Doce”, o concerto no domingo de Páscoa da Orquestra Filarmonia das Beiras e as tradições culturais e religiosas, como a via-sacra, em diversas freguesias, marcam a agenda pascal em Viseu.

Na apresentação de hoje da programação para o período pascal, entre 16 de março e 01 de abril, o Município de Viseu destacou eventos como o Viseu Doce, que abre a época e regressa a uma unidade hoteleira que acolhe o certame pela quarta vez.

“Vai acontecer no local que é habitual, mas em próximas oportunidades vamos fazê-lo no sítio indicado que, futuramente, será o Mercado 2 de Maio, quando estiver plenamente em funções”, justificou o presidente da Câmara, Fernando Ruas.

Assim, 15 doceiros dos concelhos de Viseu, Vouzela, Castro Daire e Resende, apresentam nos dias 16 e 17 “o que de melhor se faz na região em termos de doçaria”, destacou o presidente da Associação Comercial do Distrito de Viseu.

Gualter Mirandez acrescentou que também estarão no evento cinco produtores de vinho da região do Dão num “encontro doce, que é um êxito, e que tem juntado milhares de pessoas durante os dois dias”.

A vereadora da Cultura, Leonor Barata, destacou o concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras, na tarde do domingo de Páscoa, 31 de março, na igreja do Seminário Maior de Viseu, com “um reportório especial e adequado à época” pascal.

Leonor Barata sublinhou que será também a primeira vez que a orquestra se apresenta em Viseu sob a direção do novo maestro, Jan Wierzba, a que se juntam vozes como as do contratenor João Pedro Azevedo e o barítono Tiago Matos.

“Há também uma série de comemorações que são de índole tradicional e religioso que estão muito presentes na programação da nossa comunidade e que acontecem um pouco por todas as freguesias, num verdadeiro roteiro pascal”, apontou.

Leonor Barata destacou ainda a apresentação do novo álbum, “O povo que já não canta”, d’ O Marta, no dia 23, assim como a programação da iniciativa municipal “Dizer Poesia, que decorre entre os dias 21 e 24.

A vereadora acrescentou que “há também outras iniciativas culturais a decorrer” no concelho, e que têm o apoio do Município de Viseu, como o festival internacional de Dança Jovem, da companhia Lugar Presente, e o ciclo de cinema da Short/Age.