Dizer Poesia anima Viseu em março com quatro dezenas de iniciativas

Quatro dezenas de iniciativas compõem o programa do Dizer Poesia, que animará a cidade de Viseu entre 21 e 24 de março, evocando Camões, no ano em que se comemoram os 500 anos do seu nascimento.

Na terceira edição do Dizer Poesia, o município de Viseu propõe “40 ações, entre espetáculos, concertos, performances, sessões de leitura, atividades para as crianças, lançamentos de livros e exposições”, avançou hoje a vereadora Leonor Barata.

Contrariamente ao que aconteceu nas edições anteriores, nas quais o Dizer Poesia esteve muito centrado na Casa Amarela, este ano o evento chegará também a espaços como o renovado Mercado 2 de Maio, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, o Museu Almeida Moreira, o Museu de História da Cidade e o Museu Keil Amaral.

Segundo Leonor Barata, o aniversário do poeta Luis Vaz de Camões, o “príncipe dos poetas”, é “um ótimo mote para o Dizer Poesia”.

“Temos a oportunidade de, a partir de Camões, chegarmos a muitos outros universos”, afirmou a vereadora da Cultura, acrescentando que o objetivo é “utilizar os conteúdos literários para potenciar uma série de outras atividades que servem como descodificação da própria obra literária”.

No primeiro dia do Dizer Poesia, o Mercado 2 de Maio acolherá a fadista Lina, com o seu segundo álbum, “Fado Camões”, numa colaboração com o produtor e músico britânico Justin Adams.

No dia seguinte, será apresentado “RUGE – Poemas e Canções”, um projeto de poesia e música de Rodrigo Guedes de Carvalho, Daniela Onís e Ruben Alves que, segundo Leonor Barata, “fazem uma espécie de concerto comentado e declamação de vários poemas”, cruzando palavras escritas, cantadas e faladas.

Já a artista Capicua misturará canções e poemas declamados, entre o rap e a palavra dita, a rima e a prosa poética, no dia 23.

“Vem no seguimento daquilo que temos tentado desenvolver nas últimas duas edições, em que associamos estas novas musicalidades à questão poética”, explicou a vereadora.

O concerto do último dia será “Do Amor e da Glória em Camões”, com composição musical original e interpretação de Rui de Luna, Marcos Lázaro no violino e Natália Luiza na declamação, e decorrerá no Teatro Viriato.

A poesia sairá à rua e irá ao Rossio, onde estará uma exposição temática com uma seleção de poemas de Luís de Camões, dando oportunidade a quem passa de interagir com a obra do poeta.

“É bom tratar os poetas por tu, para poder dizer ‘gosto mais deste e menos deste’”, considerou Leonor Barata.

A vereadora destacou também as visitas guiadas feitas pelo Grupo OFF “no centro e em locais menos convencionais”, durante as quais “vão abordar tanto Camões, como Aquilino [Ribeiro], Judith Teixeira e Luís Miguel Nava, entre outros”.

“Vão ser pequenos recitais espalhados pelo centro da nossa cidade”, avançou.

Um espaço ‘lounge’ para “cada um a seu tempo” ouvir a ‘playlist’ “Camões ao Ouvido”, com temas do poeta ditos por jovens viseenses e convidados, e a ‘spoken word’ (formato de poesia) de Pedro Freitas, conhecido como o “Poeta da Cidade”, são outras iniciativas do programa destacadas por Leonor Barata.

Pedro Freitas estará em Viseu para apresentar o seu trabalho “Ela – Metafisicamente d’outro Mundo”, interpretando os textos em conjunto com ambiências sonoras.

Também os mais pequenos poderão contactar com o universo literário, através do cinema, da música, da escrita, do teatro e das artes plásticas.

No âmbito desta terceira edição do Dizer Poesia, os jovens entre os 15 e os 18 anos residentes no concelho de Viseu são desafiados pelo município a apresentarem trabalhos e obras em áreas como “o ‘spoken word’, a poesia, o ‘poetry slam’, o ‘stand-up’ ou o discurso convencional”.

As candidaturas encontram-se abertas até 10 de março, sendo os resultados divulgados no último dia do Dizer Poesia.