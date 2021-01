Distrito de Vila Real com 13 surtos ativos em instituições sociais

O distrito de Vila Real tem 13 surtos ativos em instituições, maioritariamente lares de idosos, e o número de casos ativos aumentou 8% numa semana, uma situação que está a preocupar a Comissão Distrital de Proteção Civil.

Fernando Queiroga, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real e da Câmara de Boticas, disse hoje à agência Lusa estar “muito preocupado”.

“Pela taxa de infeção, pelo número de contágios e a curva que não conseguimos achatar, porque continuam a aumentar os casos no distrito”, sustentou o autarca.

Fernando Queiroga realçou que a maioria da população é idosa em todo o distrito e contabilizou 13 surtos ativos em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI).

Apontou ainda “maiores preocupações” com os surtos nas misericórdias de Boticas, Murça e Ribeira de Pena.

Estes três concelhos registaram uma taxa de incidência de, respetivamente, 3.201, 2.178 e 2.160 novos casos de SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, de acordo com dados da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

Os valores ultrapassam o limite dos 960 casos por 100 mil habitantes, estipulado pelas autoridades sanitárias para colocar um concelho em risco “extremamente elevado” de contágio.

Segundo Fernando Queiroga, “à data de hoje 10 em 14 concelhos do distrito estão em risco extremo”.

Com incidências inferiores estão os concelhos de Alijó, Mesão Frio, Mondim de Basto e Sabrosa.

O presidente da comissão distrital referiu ainda que, na última semana, se registaram 1.319 casos de infeção pelo novo coronavírus no distrito, um aumento de 8% face à semana anterior, o que perfaz um total de 2.539 infetados na soma dos últimos 14 dias.

Com a atenção centrada também no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que agrega os hospitais de Chaves, Lamego e Vila Real, Fernando Queiroga disse que a taxa de ocupação ronda os 85% e que “foram criadas mais 46 vagas em enfermaria e mais quatro camas em cuidados intensivos” para doentes covid-19.

Para o autarca, a “maior preocupação” relativamente ao CHTMAD, neste momento, é o “esgotamento do pessoal”, o “cansaço” dos profissionais, como médicos e enfermeiros.

O responsável apontou ainda a Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR), instalada na Pousada da Juventude de Alijó, e que serve de apoio ao centro hospitalar.

Na terça-feira, a EAR acolheu um utente referenciado pelo centro hospitalar que precisa de vigilância médica.

A estrutura possui enfermeiros cedidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão – Douro Norte, auxiliares da Segurança Social e dispõe também de um médico que, de acordo com as necessidades, poder ser do ACES ou do CHTMAD.

Fernando Queiroga explicou que a EAR distrital pode acolher doentes com covid-19 ou doentes com outras patologias, embora não em simultâneo, de forma a dar resposta às necessidades, a cada momento, do centro hospitalar.

O responsável disse ainda que, na semana passada, foram administradas 2.150 vacinas contra a covid-19 em lares (idosos e funcionários).

