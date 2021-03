Distribuição de miniecopontos / ecobags domésticos em Oliveira de Frades

A Planalto Beirão, Associação da qual o Município de Oliveira de Frades faz parte,

apresentou, no dia 22 de março, o projeto: “Ideia com futuro – Reciclar no Planalto

Beirão!” que consiste na distribuição, porta a porta, em Oliveira de Frades, de

miniecopontos domésticos (ecobags) para a separação doméstica dos resíduos recicláveis,

de forma a que estes possam depois ser valorizados e transformados em matéria-prima

para novos produtos, evitando, assim, que sejam depositados em aterro.

Este projeto, integrado num Plano de Sensibilização e Educação Ambiental, visa

aumentar a separação dos resíduos recicláveis de papel/cartão, plástico/metal e vidro e

simultaneamente incentiva à redução da produção de resíduos, promovendo a adoção de

boas práticas de separação e de utilização dos equipamentos para melhorar a qualidade

da separação.

O objetivo desta campanha é que, em 2025, 65% dos resíduos de embalagens produzidos

sejam separados e reciclados.