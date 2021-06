Distribuição de mini-ecopontos domésticos e exposição itinerante de sensibilização da AMRPB arranca dia 21 de junho, em Carregal do Sal

Carregal do Sal recebe, na próxima 2.a feira, 21 de junho, a viatura itinerante de

sensibilização da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão.

É o mote para a apresentação do Plano de Sensibilização e Educação Ambiental

da Associação, que traz ao Concelho, durante toda a semana, a exposição “Ideia com

Futuro – Reciclar no Planalto Beirão”, em viatura itinerante, que a cada dia estará num

local diferente.

Aberta ao público em geral e, de forma particular à comunidade escolar, a

exposição permite-lhe o acesso a um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas, vídeos,

apresentações e jogos interativos, cujo objetivo é sensibilizar a população para a

importância da Economia Circular e do papel de cada um na separação dos resíduos para

reciclagem.

No âmbito do Plano de Sensibilização e Educação Ambiental serão também

distribuídos cerca de 2900 mini-ecopontos domésticos nos domicílios do Concelho,

tarefa que estará a cargo de colaboradores da empresa Formato Verde, devidamente

identificados e credenciados para o efeito e mediante o cumprimento das normas

associadas ao atual contexto de pandemia de Covid-19.